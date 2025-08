Wer Corinna bei der WM im Westernreiten beobachtete, konnte es kaum übersehen: Ihr Herz schlägt nur für Schumi! Auf dem Display ihres Handys leuchtet Michaels Foto als Hintergrundbild– so ist der Ex-Formel-1-Champion immer ganz nah bei ihr. Auffallend: Strahlend wie selten zuvor präsentierte sich Corinna in einer eleganten Seidenbluse aus der Kollektion von Tochter Gina (28), kombiniert mit einem lässigen Hut und Jeans. Und Gina ist es auch, die ihre Eltern gerade zu Oma und Opa gemacht hat – ein Glück, das Corinna strahlen lässt. Was sie aber durch alle Tage trägt, ist etwas noch Tieferes, Unwandelbares: ihre Liebe zu ihrem Ehemann.