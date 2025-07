Corinna Schumacher: Süßes Bild zeigt ihre Nähe zu Michael Schumacher!

Im Hutband steckten Federn, eine Spielkarte, eine Ähre und ein Würfel – Symbole, die in der Western-Kultur tief verwurzelt sind. Die Feder steht für Freiheit, die Ähre für harte Arbeit und Ernte, die Spielkarte mit Pferdemotiv ließ Fans spekulieren: Ginas Pferd als "Ass im Ärmel"? Und der Würfel – ein Zeichen für Mut, Risiko und das nötige Quäntchen Glück. All das, was Gina in diesem Turnier bewiesen hat.