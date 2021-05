Costa Cordalis: Sein letzter Wunsch blieb unerfüllt

Doch es sollte einfach nicht sein. Sowohl Costas Töchter Kiki (47) und Evi (43), als auch Lucas’ Ehefrau Daniela brachten stets Mädchen zur Welt. Natürlich war es für Costa das Wichtigste, dass seine Enkelinnen wohlauf waren, und er liebte es, mit ihnen "Du bist meine Prinzessin" zu spielen. Und doch hatte der Grieche stets gehofft, dass sein Sohn Lucas ihm einen Enkelsohn schenken würde, der den Namen Cordalis in die nächste Generation tragen könnte. "Ich würde sagen, die sollen sich mal so richtig anstrengen, noch ein zweites Kind zu bekommen", richtete Costa vor einiger Zeit einmal Worte an seinen Sohn Lucas und Ehefrau Daniela, die da bereits Eltern der kleinen Sophia (5) waren. Costa hatte sich schon genau ausgemalt, wie es mit einem Enkelsohn werden würde. Er hatte bereits geplant, dass er ihm seinen Vornamen, Costa hieß bürgerlich Konstantinos, vererben würde. "Das ist bei uns in Griechenland Tradition", erklärte der Sänger damals. Er hatte sich vorgestellt, wie er mit seinem Enkel mit Rennautos spielen würde, wie sie zusammen raufen und irgendwann einmal sogar gemeinsam auf der Bühne stehen würden. Doch so sehr Lucas und Daniela es auch versuchten, sie konnten diesen Traum nicht wahr werden lassen. "Es hat nicht geklappt", erzählt Schwiegertochter Daniela deprimiert.