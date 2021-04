Daniela Katzenberger: Neues Haus in Deutschland! War's das mit Mallorca?

Rückkehr nach Deutschland?

Doch könnte Dani sich vorstellen, wieder nach Deutschland zu ziehen? "Ich sage ja immer: Man kriegt zwar das Mädel aus der Pfalz, aber nicht die Pfalz aus dem Mädel. Mein Herz ist und bleibt immer in meiner Heimat, Deutschland. Daher kann ich mir sogar sehr gut vorstellen wieder zurück nach Deutschland zu kommen, aber momentan könnten wir das allein schon wegen Sophia nicht machen, sie hat doch all ihre Freundinnen auf Mallorca und geht dort zur Schule", erklärt sie im Interview mit InTouch Online.

"Wir haben uns bewusst entschieden, dass sie dort aufwächst, da kann sie ganz normal aufwachsen. Hier kennt uns kein Schwein und man lässt uns in Ruhe. Das war uns wichtig. Aber wir liebäugeln schon mit einer weiteren Bleibe im Rheinland", so Dani. Es könnte also durchaus sein, dass die kleine Familie bald mehr Zeit in Deutschland verbringt. Wie schön!

