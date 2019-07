Costa Cordalis: Traurige Worte von Iris Klein

wurde 75 Jahre alt. Wie sein Sohn Lucas bestätgte, verstarb der beliebte Sänger am Dienstag. Die Trauer ist riesen groß!

Costa Cordalis: Ist das die Todesursache?

Iris Klein trauert um ihren Freund

"Wir sind alle tieftraurig über den Verlust. Mein Vater war ein wunderbarer Mensch, der sich immer für andere eingesetzt hat. Er wollte die Menschen glücklich machen und das ist ihm auch gelungen. Er wird uns allen sehr fehlen", erklärte erst gestern dem "Kölner Express".

Bisher das einzige Statement von der Familie. Nun meldet sich auch zu Wort.

Bei schreibt die Mutter von traurig: "RUHE IN FRIEDEN, lieber Costa, du warst ein Engel auf Erden ....Wir sehen uns wieder!" Auch ihre Tochter Jenny Frankhauser kann den Verlust noch gar nicht glauben. "Mein aufrichtiges Beileid und viel Mitgefühl an euch. Ruhe in Freiden Costa", postet sie in ihrer Story.

Daniela Katzenberger schweigt

Nur eine hat sich zu dem traurigen Tod ihres Schwiegerpapas noch nicht geäußert: Daniela Katzenberger. Sie und Costa hatten ein enges Verhältnis zueinander, verbrachten viel Zeit auf Mallorca zusammen. Der Schmerz über den Verlust ist sicher groß. Doch jetzt muss sie erstmal für ihren Mann Lucas und Töchterchen Sophia da sein.