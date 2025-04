Besonders Dilara Kruse (34) ist außer sich vor Wut: "In meinem Kopf war nur: Fickt euch!". Schließlich hat das Couple Sandra Sicora und Tobi Wegener die meisten Stimmen und wäre ohne die Immunität im Exit gelandet. Auch der ansonsten so besonnene Rainer Gottwald (59) ist fassungslos über den dreisten Schachzug, besonders über die gebotene Summe. 11.000 Euro hat das Couple gesetzt, um sich zu retten. Rainer fasst es genau zusammen: "Das ist genau das, was wir gewonnen haben." Während Sandra sich siegessicher gibt und darüber lacht, eskaliert die Lage. Die anderen Camp-Teilnehmer fühlen sich in ihrer schlechten Meinung über Sandra bestätigt. Julian F.M. Stoeckel (36) und sein Partner Marcell Damaschke (29) sind sich über Sandra einig: "Die kommt aus der Hölle!". Wird das Couple-Camp daran zerbrechen?