Dagmar Wöhrl: Schwerer Schicksalsschlag für den "Höhle der Löwen"-Star

Nicht nur Fans, sondern auch zahlreiche Kollegen und TV-Stars bekunden ihr Beileid. "Oh nein! Wir haben doch kürzlich noch über sie gesprochen, meine liebe Dagmar. Es tut mir so leid. Ich denke an Dich", schreibt etwa "RTL Exclusiv"-Moderatorin Frauke Ludowig. "Mein tiefstes Beileid. Ich denke an dich!", so "Höhle der Löwen"-Kollegin Judith Williams.

Was die 5 erfolgreichsten Produkte aus "Die Höhle der Löwen" waren, erfahrt ihr hier im Video: