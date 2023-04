Dale Meeks: Der Soap-Star ist tot

Wie unter anderem "The Guardian" berichtet, bestätigte seine Familie die traurige News über Facebook. "So unfassbar traurig", heißt es in dem Post. "Schwager, Kumpel und einfach der beste Freund, den man sich nur wünschen kann. RIP Dale Meeks. Es gibt so viel weniger zu lachen, jetzt wo du nicht mehr da bist, um es mit uns zu teilen."

Über die Todesursache ist bisher nichts bekannt.