Damian Hardung & Harriet Herbig-Matten: Sind die "Maxton Hall"-Stars ein Paar? Sie äußert sich!

Für das "Maxton Hall"-Team gab es vor Kurzem allen Grund zur Freude. Harriet, Damian und Co. haben den Publikumspreis für die "Beste Serie des Jahres" bei der Bambi-Verleihung abgeräumt. Doch Harriet tauchte ohne ihren Gegenpart Damian auf dem roten Teppich auf. "Es ist natürlich schade, wenn er nicht da ist. Wir sind ja als Team in der Serie groß geworden. Es ist immer beruhigender, wenn er an meiner Seite ist", gab sie im Interview mit "Freundin" zu.