Dan Kelly: Alkoholsucht und Kontrollwahn - die ganze Wahrheit über das Kelly Family Oberhaupt

Aktuell sind Patricia, Joey, Johnny, Kathy, Caroline, Jimmy und Paul Kelly auf großer Reise. Für die Doku "The Kelly Family – Die Reise geht weiter" (montags, 20:15 Uhr bei RTL II) fahren sie mit ihrem alten Kelly-Bus an die Orte, die ihr Leben geprägt haben. Ob Rom oder Wien - bei dieser ganz besonderen Tour kommen alte Erinnerungen hoch, an ihre Karriere, ihre Kindheit und auch an ihren Vater. Und so zeigt sich vor allem Patricia Kelly an einem Punkt extrem emotional.

Als die Geschwister auf den Violinist Thomas Christian treffen, der schon früh zum musikalischen Erzieher von Kathy Kelly wurde, bleibt kein Auge trocken. Kathy und Thomas geben ein Privatkonzert, das alle im Raum sprachlos macht - und viele Erinnerungen weckt. "Sie haben mich nicht nur an meine Eltern erinnert, sondern an das, was sie versucht haben, uns weiterzugeben. Immer zu lernen. Meine Eltern waren nicht perfekt, mein Vater sowieso nicht. Aber sie waren immer auf der Suche, und Vater hat immer versucht, uns das Beste von allem zu zeigen", so Patricia unter Tränen.