Barby Kelly: Wie geht es der “Kelly Family“-Schwester heute?

Geboren wurde Barbara Ann Kelly 1975 als vorletztes Kind der Kelly Family im spanischen Belascoáin. Nur ein Jahr später verlor die Familie bei einem Einbruch in ihren VW-Bus, ihre ohnehin schon wenigen Besitztümer in Rom und entschloss sich von nun an ein Leben in Freiheit zu führen. Barby Kelly tourte somit von Geburt an ohne festen Wohnsitz mit ihren Eltern Barbara-Ann Suokko und Daniel Kelly sowie den Geschwistern durch Europa. Als der Familienband 1994 der kommerzielle Durchbruch mit ihrem Album "Over the Hump" gelang, war die damals 19-Jährige mittendrin im Starrummel. Von da an ging es steil nach oben! Einige Jahre füllten die Geschwister die größten Konzerthallen der Welt, bevor sie um die Jahrtausendwende den Zenit ihrer Karriere erreichten.