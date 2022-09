Daniel Aminati: Überraschendes Baby-Bild kurz nach der Geburt

Mit diesem lustigen Schnappschuss beweist der Moderator noch einmal seinen Sinn für Humor. Selbstreflektiert gibt Daniel Aminati jedoch auch zu, dass er das Abenteuer Schwangerschaft und Geburt wohl nicht so gut weggesteckt hätte, da er selbst "zu wehleidig" sei. Mit einem Zitat von James Brown "This is a man's world. But it wouldn't be nothing, nothing without a woman or a girl" zu deutsch "Dies ist eine Männerwelt, aber sie wäre nichts, nichts ohne eine Frau oder ein Mädchen." zollt er seiner Frau noch einmal gebührend Respekt für ihre Stärke.

Auch Moderations-Kollegin Lena Gercke ist in freudiger Erwartung. Mehr dazu erfährst du im Video: