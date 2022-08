Daniel Hartwich: Und Tschüss! Nun zieht RTL Konsequenzen

Die Show läuft aktuell in der dritten Staffel. Vorher hieß sie noch "I can see your voice". Mit der Titeländerung kam aber auch nicht der erhoffte Quotenaufschwung. Zur Primetime am Sonntag schalteten zu wenige Zuschauer ein. Nun wird die Show verbannt. Laut DWDL erreichte "Zeig mir deine Stimme" nur sechs Prozent Marktanteil. Offenbar Grund genug für RTL um umzustrukturieren.

Die letzten drei Sendungen werden nun Freitags nach dem "Nachtjournal" ausgestrahlt. Das berichtet aktuell BILD.

Das Format "Der Bachelor" holt jedes Jahr gute Quoten, die Beziehungen entwickeln sich aber meistens zum Flop! Wieso jede Liebe zum scheitern verurteilt ist, erfahrt ihr im VIDEO: