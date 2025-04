Daniel Hartwich: Er verliert überraschend Moderationsjob – das steckt dahinter

In einem Statement äußerte sich der Sender nun doch ausführlicher und sagte: "Wir haben uns sehr gefreut, unsere VOX-Primetime in diesem Jahr mit 'Lego Masters' um eine beliebte Programmmarke zu erweitern [...]. Nach der Ausstrahlung der kompletten Staffel mussten wir jedoch feststellen, dass wir zwar viele junge Klemmbaustein-Fans erreicht haben, insgesamt aber nicht so viele Menschen wie erhofft für das Format begeistern konnten."

Klarer könnte es nicht sein: Die Quoten waren am Ende wohl doch nicht stark genug.