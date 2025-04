"Let's Dance": Tanzpaar verrät: DAS ist die wahre Schwierigkeit in Show 7

Für Patricija Ionel (30) und Taliso Engel (22), die in Show 6 ganz oben standen, gibt es aber noch eine viel größere Challenge. Der Para-Schwimmer ist fast blind, kann nur Umrisse und grobe Farben erkennen. Deshalb hat seine Partnerin die Choreografien speziell auf ihn zugeschnitten. Das geht am Freitag leider nicht. "Der Tanz ist gar nicht so einfach für uns. Die Schritte sind für einen ganz anderen Menschen geeignet und jetzt müssen wir das vertanzen, So als ob das alles sitzt und gut ist, auch in unserem Körper", erklärt die Tänzerin in ihrer Instagram-Story.