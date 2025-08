Daniel Küblböck: Die Wahrheit über seine letzten Stunden

Am letzten Abend sieht eine Mitarbeiterin Daniel "fröhlich sitzend mit Gästen" in der Bar. Dann überschlagen sich die Ereignisse: Daniel hat sich in seiner Kabine an einer zerbrochenen Glasflasche verletzt. Weil das Schiffs-Hospital zu hat, rauscht er wütend davon. Löst mutwillig Alarm aus. Trotz Durchsagen taucht er nicht mehr auf. Nie mehr. Sofort wird gerätselt: Ist er über die Brüstung gesprungen? Gefallen? 2021 wurde er für tot erklärt. Laut Ermittlern ist der Fall "ganz klar". Und doch sorgen Daniels dramatisch-verzweifelte letzte Stunden bis heute für Gänsehaut.