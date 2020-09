Daniel Küblböck: Ist er noch am Leben? Papa Günther packt aus!

Die Familie gibt die Hoffnung nicht auf

Im Interview mit RTL spricht Daniels Vater Günther Küblböck offen über seine Gedanken und Gefühle. Er verrät: "Im Grunde genommen dreht sich alles im Leben von Günther Küblböck und der Familie und den Geschwistern nach wie vor um Daniel, um den Verlust. Das ist ja nicht einfach ein Unfall gewesen, wo die Dinge klar wären. Denn bis heute gibt es Fragezeichen."

Bis zum 30. September gilt Daniel noch als vermisst, danach will ihn das Passauer Landgericht für tot erklären lassen. Doch das scheint die Familie eigentlich nicht zu wollen. "Es ist nicht so, dass es in der Familie eine feststehende Tatsache wäre, dass Daniel tot ist", so Günther. "Auf der einen Seite sehnt man sich nach Ruhe und auf der anderen Seite hofft man, irgendwie könnte es so sein, dass er doch noch da ist, dass er doch noch lebt, dass er sich irgendwo verborgen hält, vielleicht irgendwann eines Tages wieder auftaucht."

Das ist wirklich auf dem Video der AIDAluna zu sehen: