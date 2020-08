Daniel Küblböck: Mysteriöse Vorgänge auf seinem Instagram-Profil

Am 9. September 2018 verschwand Daniel Küblböck von einem Kreuzfahrtschiff. Er sprang in den frühen Morgenstunden vor der Küste von Neufundland in die Fluten. Bis heute fehlt jede Spur von dem Sänger. Noch immer gibt es viele offene Fragen zu seinem Verschwinden. Während manche glauben, dass er seinem Leben ein Ende setzen wollten, denken andere, dass es nur ein Unfall war. Es gibt sogar Menschen, die der Meinung sind, dass Daniel noch leben könnte und heimlich untergetaucht ist.