Am 29. August 2018 checkte Küblböck auf der AIDAluna ein – die Kreuzfahrt sollte nach New York führen. An Bord präsentierte sich Daniel selbstbewusst als Lana Kaiser, trug Frauenkleider und stellte sich zunehmend als Transperson dar. Doch laut Zeitzeugin Ulrike Genglawski, die ebenfalls auf der Reise war, schwankte seine Stimmung zwischen "partyfreudig" und "angespannt". In der ARD-Doku "Die Küblböck-Story – Eure Lana Kaiser" erzählen auch Wegbegleiter wie Olivia Jones, Frauke Ludowig oder Thomas Stein von ihrer Sicht auf den einstigen DSDS-Finalisten. Ein zentrales Thema: Daniels innere Zerrissenheit. Laut Genglawski war Lana in einen Streit in der Schiffsdisko verwickelt. Danach habe sie sich sichtlich aufgebracht entfernt – nicht ohne zuvor von einem männlichen Gast mit einem homophoben Spruch konfrontiert worden zu sein. War dieser Moment der Auslöser für das, was folgte?