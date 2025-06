Olivia Jones: "Ich kann meinem Vater nicht verzeihen"

Sie ist die bekannteste Dragqueen Deutschlands – mit trockenem Humor hat Olivia Jones (55) zahlreiche Fans gewonnen. Doch nicht immer gab es so viel Zuspruch wie heute: Als Kind erfuhr Oliver Knöbel, so der echte Name des Travestiestars, Ablehnung vom eigenen Vater, wie sie im Interview erzählt.