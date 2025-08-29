Daniel Küblböck: Neue Details über sein Leben enthüllt – Sender reagiert
Eine neue ARD-Doku über Daniel Küblböck alias Lana Kaiser sorgt aktuell für Gesprächsstoff – und auch RTL und DSDS reagieren mit einem unerwarteten Schritt.
Daniel Küblböck rund ein Jahr vor seinem Tod.
© IMAGO / Sven Simon
Seit kurzem gibt es in der ARD-Mediathek eine neue Doku, die das Leben von Daniel Küblböck (†33) alias Lana Kaiser neu beleuchtet. In der letzten Phase seines Lebens identifizierte sich der einstige DSDS-Kandidat als transgeschlechtliche Person und agierte als Lana. "Ich fühle mich nicht männlich, ich fühle mich nicht weiblich, ich fühle mich gut", erklärte das Entertainer-Phänomen einst in einer Talkshow.
Unter dem Titel "Die Küblböck-Story – Eure Lana Kaiser" zeichnet die dreiteilige Serie den Weg eines Teenagers aus Niederbayern nach, der durch "Deutschland sucht den Superstar" zum gefeierten Star und zur Identifikationsfigur einer ganzen Generation wurde.
Die Produktion erzählt nicht nur vom kometenhaften Aufstieg und den vielen Neuanfängen im Leben von Lana, sondern auch von ihrem mutigen Schritt, sich kurz vor ihrem Verschwinden als Transfrau sichtbar zu machen. Erzählt wird die Geschichte aus der Perspektive von Familie, Freund:innen und Wegbegleiter:innen wie Olivia Jones (55), Gracia Baur (42), Riccardo Simonetti (32) und Lucy Diakovska (49).
Deshalb ist "Die Küblböck-Story – Eure Lana Kaiser" so bewegend
Neben dem Blick hinter die Kulissen des Castingshow-Phänomens der frühen 2000er wirft die Doku auch ein Schlaglicht auf Lana als queere Pionierin, die schon früh gesellschaftliche Grenzen durchbrach. Die drei Folgen tragen die Titel "Born in Bavaria", "Liebe Nation" und "Ich gehöre nicht jedem" und haben bei vielen Fans alte Erinnerungen sowie den Schmerz über das traurige Ende des/der einst so lebensfrohen Sängers/Sängerin wachgerufen.
ARD-Doku sorgt für emotionale Reaktionen
Dass die Dokumentation gerade jetzt veröffentlicht wurde, ist kein Zufall: In diesem Jahr hätte Daniel Küblböck bzw. Lana Kaiser seinen/ihren 40. Geburtstag gefeiert. Das Gesangs-Talent kam am 27. August 1985 in Niederbayern auf die Welt. Viele Fans nehmen das zum Anlass, sich erneut mit seinem/ihrem bewegten Leben und tragischen Verschwinden auseinanderzusetzen.
Die Doku verknüpft Archivmaterial, Interviews und persönliche Einblicke – und rückt damit eine der schillerndsten Persönlichkeiten der DSDS-Geschichte wieder ins Rampenlicht.
RTL reagiert mit altem DSDS-Material
Auf diesen Umstand hat auch RTL reagiert. Am 28. August 2025 erschien auf dem offiziellen DSDS-YouTube-Account ein Reupload alter Casting-Szenen von Daniel Küblböck.
In dem 3:33 Minuten langen Video mit dem Titel "Daniel Küblböck DSDS Casting | Staffel 1 | Deutschland sucht den Superstar" sieht man den damals 17-Jährigen im Jahr 2002. Im Warteraum kniet er auf einem Teppich, spielt Gitarre und singt, während andere Teilnehmer:innen ihm zuhören. "Daniel hat die ersten Fans schon auf seiner Seite", kommentiert der Off-Sprecher.
So verliefen Küblböcks erste Momente im Rampenlicht
Dann betritt er im braunen Outfit mit roter Krawatte den Raum der Jury und schmettert "Proud Mary" von Tina Turner. Irritierte Blicke von Shona Fraser, dann unterbricht ihn Thomas Bug schnell: "Was hat der große Meister gesagt mit der Gitarre?! Es durfte bisher noch keiner mit Gitarre hier rein. Also, du hast dich hier reingemogelt, mit Gitarre, das war schonmal nicht schlecht, aber jetzt musst du sie leider abstellen."
"Jetzt bin ich schwach", sagt Küblböck. "Was bist du?", hakt Bug nach. "Jetzt bin ich fertig", entgegnet Daniel und stellt die Gitarre weg. Anschließend singt er "Stand by me" – trotz spöttischer Blicke von Thomas Bug und Thomas Stein.
Dieter Bohlen findet das "lustig": "Du bist ein lustiges Kerlchen. Du hast ganz ehrlich ne Schraube locker – aber positiv gemeint." Shona Fraser lobt ihn: "Daniel, du hast auf jeden Fall etwas und ich würde dich gerne nochmal angucken."
So begann Daniel Küblböcks Karriere
Mit diesem ersten Auftritt begann Daniel Küblböcks Weg ins Rampenlicht – ein Karriereweg voller Höhen, Tiefen und immer neuer Neuanfänge. Daran will auch "Deutschland sucht den Superstar" noch einmal erinnern, jetzt wo Daniel Küblböcks teils schwieriger Lebens- und Karriereweg im Ersten noch einmal neu beleuchtet wird.
Menschlichkeit, die Küblböck zu Lebzeiten gebraucht hätte
Und wie reagieren die YouTube-Nutzer:innen auf diese alten Szenen voller Lebensfreude des damals noch so positiven Sängers, der im September 2018, also rund 16 Jahre nach seinem DSDS-Casting – offenbar aus schierer Verzweiflung – von Bord der AIDA Luna in den Atlantik sprang? Primär mit Trauer, Mitgefühl und der Menschlichkeit, von der Küblböck zu Lebzeiten sicherlich viel mehr gebraucht hätte:
"Seine Geschichte geht ans Herz. Hoffentlich ist er glücklich, dort wo er jetzt ist."
"Eine tolle Person! Lana / Daniel bleibt unvergessen."
"Du warst ein lieber und talentierter Kerl, lieber Daniel, alles Gute zum 40. Geburtstag."
Zurück bleibt ein bitterer Beigeschmack und das Gefühl, Daniel Küblböck nie ganz gerecht geworden zu sein.
Wenn du selbst Hilfe benötigst, findest du hier eine Auswahl an Beratungsstellen:
Telefonseelsorge 0800 111 0 111 (kostenlos, rund um die Uhr) www.telefonseelsorge.de
Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention: www.suizidprophylaxe.de/hilfsangebote/hilfsangebote
Deutsche Depressionshilfe: 0800 33 44 533, www.deutsche-depressionshilfe.de/start