Daniel Küblböck: Neue Details über sein Leben enthüllt – Sender reagiert

Neben dem Blick hinter die Kulissen des Castingshow-Phänomens der frühen 2000er wirft die Doku auch ein Schlaglicht auf Lana als queere Pionierin, die schon früh gesellschaftliche Grenzen durchbrach. Die drei Folgen tragen die Titel "Born in Bavaria", "Liebe Nation" und "Ich gehöre nicht jedem" und haben bei vielen Fans alte Erinnerungen sowie den Schmerz über das traurige Ende des/der einst so lebensfrohen Sängers/Sängerin wachgerufen.