Daniel Völz: Süße Küsse mit dieser GZSZ-Beauty

In seiner Instagram Story teilte Daniel Völz nun einen ersten Ausschnitt aus seinem Schauspiel-Debüt "Afterglow". Wie in seinen Bachelorzeiten, wo er bereits schnell den Titel als meistküssender Bachelor erhielt, ließ er auch in diesem Sneak Peak nichts anbrennen - auch wenn diesmal nur in der fiktiven Welt. Nach einem emotionsgeladenen Gespräch drückte er seiner Show-Kollegin Anna Juliana Jaenner in der Rolle der Luna in der Szene nämlich eine dicken Schmatzer auf den Mund. Hach, wenn es doch nur auch im echten Leben für Daniel wieder so gut laufen würde. Fans würden sich über neue Liebes-News bestimmt freuen.

