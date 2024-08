Daniela Büchner: Alles gelogen? Dieses Dschungelcamp-Video sorgt für Verwirrung

Aber von Anfang an: Als Elena am dritten Tag ins Camp einzieht, wird sie schnell von Daniela entdeckt und begrüßt. Sie geht lächelnd auf die 32-Jährige zu und umarmt sie. Es sieht fast so aus, als wäre der Stress der Vergangenheit endlich vergessen. Aber stimmt das wirklich? "Also, ganz ehrlich, Leute. Ich will hier gar keinen Stress haben. Ich bin so chillig gerade. Ich will das gar nicht", sagt Daniela anschließend mit ernster Miene. "Grüßen, hallo sagen und abwarten, wie der andere reagiert."

So richtig glauben die Fans aber noch nicht daran, dass Daniela wirklich entspannt mit der Situation und Elenas Anwesenheit umgehen wird. Auf ihrem Instagram-Kanal häufen sich bereits die Kommentare ihrer ungläubigen Follower:

"Als wäre die Büchner gechillt. Das sieht man ihr doch im Gesicht schon an, dass die im Strahl kotzt."

"Ich mag Frau Büchner nicht. Ihr Gesicht spricht Bände. Finde sie nicht ehrlich."

"Frau Büchner macht es auch nicht besser als beim ersten Mal."