Daniela Büchner: Ausraster! Jetzt eskaliert die Lage komplett

Daniela platzt der Kragen

"Ich bin wirklich teilweise sehr erschrocken über die Kommentare von einigen Frauen - da bleibt mir fast die Sprache weg - die mindestens genauso alt sind wie ich oder auch älter, unter meinem letzten Bild", feuert Daniela. "Ob ich einen Filter benutze, ob ich Acrylnägel habe, ob ich Extension habe, ob ich mir meine Augenbrauen gemacht habe oder meine Wimpern … es ist mein Körper! Und mit meinem Körper kann ich tun und lassen, was ich möchte."

Ihre Lösung für das Problem? Sie will Hass-Kommentare in der Zukunft einfach blockieren! "Denn ich muss mir eure Kritik und eure Meinung nicht anhören, weil hab ich einfach keinen Bock drauf – ganz einfach", so die Witwe von Jens Büchner.