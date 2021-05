Daniela Büchner: Beauty-OP-Schock!

Es dürfte jedenfalls kein Zufall sein, dass sich Joelina kurz nach dem jüngsten Botox-Trip ihrer Mutter die Lippen aufspritzen ließ. Das glaubt auch Dr. Murat Dagdelen, Vizepräsident der Gesellschaft für Ästhetische Chirurgie Deutschland. Im Gespräch mit der Zeitschrift „Closer“ sagt er: „Mutter-Tochter-Gespanne, die sich beim selben Arzt behandeln lassen, werden immer häufiger“, so der Experte. „Daniela Büchner hat sich optisch immer weiter optimiert. Dadurch hat sie auch ihren Kindern signalisiert, dass an Schönheits-Behandlungen nichts Verwerfliches ist. Es ist somit kaum verwunderlich, dass sich auch ihre Tochter nun einer Behandlung unterzogen hat.“ Das ist Daniela wahrscheinlich gar nicht so bewusst. Aber die Erfahrung lehrt: Beauty-Behandlungen können süchtig machen. Wer einmal damit anfängt, will schnell immer mehr...

Wie sah Danni vor den Beauty-Behandlungen aus? Das seht ihr im Video: