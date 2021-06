Daniela Büchner: Besorgniserregendes Video! Wie schlecht geht es ihr wirklich?

Daniela zieht sich zurück

Um sich voll und ganz auf sich selbst und die Familie zu konzentrieren, zieht Danni sich vorerst zurück."Ihr werdet jetzt einige Tage nichts von mir hören, denn ich bin sehr beschäftigt hier zu Hause. Ich habe euch ja erzählt, ich war beim Arzt und ich muss einige Untersuchungen diese Woche durchführen. (...) Ich muss mir einfach ein paar Tage Zeit gönnen. Die letzten Wochen, Monate waren sehr anstrengend", erklärt sie in einem Instagram-Video. "Also, ich gönne mir etwas mehr Familienzeit. Ich habe einiges zu erledigen. Gesundheit geht immer vor. Manchmal sind Körper und Geist nicht so im Einklang, deshalb kläre ich das diese Woche."

Und auch sonst hat Daniela alle Hände voll zu tun. "Die Zwillinge abholen, Jada abholen, einkaufen, Volkan abholen (...) dann bekommen wir Besuch heute Abend zum Fußball", zählt sie auf. Auch Jadas Abschlussfeier steht kurz bevor und Volkan bekommt seinen Ausbildungsabschluss überreicht. Hoffentlich wird Danni das alles nicht zu viel...