Daniela Büchner: Schock-Moment beim Arzt! Sie hat solche Angst

Daniela hatte große Angst

"Ich weiß, dass es schwierig ist, vier Jahre nicht beim Frauenarzt gewesen zu sein. Und ich kenne das. Ich hatte vor vielen, vielen Jahren mal einen Abstrich, der nicht gut war und dann wurde ein Stück vom Gebärmutterhals entfernt", erzählt Danni in ihrer Instagram-Story. "Ich weiß auch nicht, wie ich jetzt vier Jahre nicht hingehen konnte. Das ist irgendwie einfach untergegangen. Aber ab morgen gehe ich wieder regelmäßig hin. Und ich weiß, damals war alles okay. Nach diesem Abstrich musste ich ja zwei Jahre lang alle drei Monate hin. Ich bin da positiver Dinge. Ach, man ist echt manchmal blöd, oder?"

Die ganze Sache sei eine Geschichte, über die sie nicht gerne spreche. "Achte einfach zu wenig auf mich", gesteht sie geknickt. Trotzdem hat sie nun all ihren Mut zusammengenommen und einen Termin beim Frauenarzt vereinbart. Das liegt vor allen Dingen an der Influencerin Julia Holz, die vor wenigen Wochen die Schock-Diagnose Gebärmutterhalskrebs erhalten hat. "Ich kenne sie und das hat mich wachgerüttelt", so Daniela. "Also, Mädels. Ich bin das schlechteste Vorbild, aber geht alle immer regelmäßig zum Arzt. Lasst euch kontrollieren."

Alle 5 Kinder von Daniela Büchner auf einen Blick: