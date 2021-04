Daniela Büchner: Bittere Tränen an Volkans Geburtstag

Daniela vergießt bittere Tränen

Heute ist ein ganz besonderer Tag für die Familie, denn Danielas Sohn Volkan feiert seinen Geburtstag. "Volkan ist heute 19 geworden. Leute, 19 Jahre alt. Ich habe heute auch schon geweint. Ich bin immer so emotional, wow. Ich kann es gar nicht glauben. 19 Jahre alt ist mein Sohn. Und er ist so ein Toller", schwärmt Danni in ihrer Instagram-Story und kämpft mit den Tränen. Auf Geschenke muss Volkan heute aber vorerst verzichten, denn seine Überraschung ist noch nicht angekommen. Was Mama Danni sich wohl für ihren großen Jungen hat einfallen lassen?