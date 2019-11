Jens Büchner: Die Wahrheit über seine acht Kinder

war ein absoluter Familienmensch – seine Kinder waren für den Kult-Auswanderer das Wichtigste. Der Patchwork-Papa hatte insgesamt sogar acht Kinder – fünf leibliche aus drei Beziehungen, drei weitere brachte Ehefrau Daniela mit in die Ehe. Hier seht ihr alle seine Kinder – und Enkelkinder – auf einen Blick.

Jenny und Jessica Büchner: Töchter aus der Ehe mit Susanne

Jenny Büchner kam 1992 zur Welt, Schwester Jessica 1996. Jens Büchners Töchter aus erster Ehe mit Frau Susanne leben zwar nicht auf Mallorca, standen ihrem Vater aber dennoch sehr nahe.

Jessica und Jenny Büchner Foto: TVNOW / 99pro Media

Leon Büchner: Sohn aus der Beziehung mit Jenny Matthias

Leon Büchner wurde am 24. März 2010 geboren. Er ging aus der Beziehung mit Jenny Matthias hervor. Die beiden waren von 2009 bis 2013 liiert. Auch nach der Trennung hatte Jens ein enges Verhältnis zu seinem Sohn. Der Tod seines Vaters traf Leon daher auch schwer. „Ich weiß, wie sehr Leon an Jens hing, und ich weiß nicht, was es Schlimmeres gibt. Ich habe mich zu ihm hingesetzt und habe ihm gesagt: 'Ja, Papa war ja krank….', na ja, und dass er jetzt halt gestorben ist. Leon fiel mir dann auch heulend in den Arm und hat dann auch Fragen gestellt. Ich musste das dann halt auch alles so beantworten, aber es war sehr schwer. War echt schwer“, erinnert sich Boutique-Betreiberin Jenny Matthias an die schlimme Zeit nach Jens Büchners Tod.

Jenna Soraya und Diego Armani: Zwillinge mit Daniela Büchner

Die Zwillinge Jenny Sorayan und Diego Armani erblickten am 31. Mai 2016 per Notkaiserschnitt zwei Monate zu früh das Licht der Welt. Ursprünglich war sogar mit Drillingen schwanger, ein Kind verlor das Paar jedoch im dritten Schwangerschaftsmonat. Als Erinnerung an sein ungeborenes Kind trug Jens Büchner ein Sternen-Tattoo am Oberarm.

Joelina, Jada und Volkan brachte Danni Büchner mit in die Ehe

Als Jens Büchner sich 2015 in Daniela verliebte, vergrößerte sich seine Familie schlagartig noch mal um drei Kinder, denn Danni brachte Joelina, Jada und Volkan mit in die Ehe.

Jens Büchners Kinder auf einen Blick: Joelina, Jenny, Jessica, Jenna, Jada, Diego, Leon und Volkan Foto: Facebook

Jens Büchners Enkelkinder

Der Kult-Auswanderer war mit 49 Jahren bereits Opa. Seine Tochter Jenny Büchner ist nämlich zweifache Mama: Ihre Tochter Jasmin wurde am 2. Juni 2017 geboren. Ihren zweiten Sohn Carl Jonas brachte sie am 7. November 2018 – zehn Tage vor Jens‘ Tod – zur Welt.