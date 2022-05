Daniela Büchner: Heftige Attacke gegen Tochter Joelina! Die Fans sind fassungslos

Joelina ist empört

Im Netz wird Joelina derzeit dafür kritisiert, dass sie sich für eine Brustverkleinerung entschieden hat. "In deinem Alter würde ich erstmal ein paar Kilos verlieren und dann schauen, was passiert", kommentiert ein User beispielsweise. Doch das lässt die 23-Jährige sich nicht gefallen. "Sowas geht gar nicht und es ist mir gegenüber einfach nur respektlos und ich werde sowas nicht mehr tolerieren bzw. akzeptieren. Wenn man nicht dasselbe Problem hat und dasselbe durchmacht, sollte man einfach mal die Fresse halten", feuert sie.

Ihr eindringlicher Appell an die Follower: "Achtet darauf, was ihr schreibt. Ihr wisst am Ende des Tages nicht, wie es die Person treffen kann."