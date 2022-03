Daniela Büchner: Ihr platzt der Kragen!

Ein Follower schrieb Daniela Büchner in einer Nachricht: "Hi Danni, liebes. Bist du schwanger?" Die Reaktion von Danni war eine Mischung aus genervtes Augenrollen und verwunderten Blicken in die Kamera.

Doch anstatt diese mehr oder weniger eindeutige Antwort so stehenzulassen, setzte die TV-Beauty nochmal nach und schrieb in ihrer Instagram-Story: "Es ist so nervend geworden. Hat man etwas zu viel auf den Rippen ist man gleich schwanger... Nimmt man ab, heißt es: Du siehst aber krank aus. Egal wie es ist: Ich muss mich wohl fühlen"

Mit dieser Antwort setzt der "Goodbye Deutschland"-Star ein klares Zeichen gegen Body Shaming. Weiter so, Danni!