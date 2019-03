Daniela Büchner: Ist sie bald obdachlos?

Eiegentlich wollte auch nach dem Tod ihres Mannes Jens auf Mallorca bleiben. Doch kann sie das? Oder muss sie schon ganz bald ihre Koffer packen?

Daniela Büchner: Eiskalt abserviert! Jetzt steht sie ganz allein da

Daniela Büchner: Bald obdachlos?

Wie jetzt berichtet, wurde nämlich das Haus verkauft, in dem Daniela Büchner und ihre fünf Kinder leben. Ein Schock! Es war das Haus, dass sich Daniela und Jens zusammen eingerichtet haben. Das Haus in dem all die Erinnerungen an den verstorbenen Auswanderer hängen. "Es hängen noch Hemden im Schlafzimmer, sein angebrochenes Duschgel steht noch da. In unserem Haus ist alles noch genaus so, wie mein Mann es verlassen hat", erklärte die Blondine ganz offen.

Doch wie geht es jetzt für Danni und ihre Familie weiter? Ist sie bald obdachlos?

Nicht unbedingt! Daniela wohnt dort zur Miete. Es ist gut möglich, dass auch der neue Käufer die Familie weiterhin in dem Haus wohnen lässt.

Auch die Faneteria steht auf der Kippe!

Und als wäre die Nachricht um das Haus nicht schlimm genug, ist auch die Zukunft der Faneteria unsicher. Eigentlich wollte die 41-Jährige das Lokal in dieser Saison zusammen mit den Auswanderern Peggy Jerofke und Steff Jerkel eröffnen. Doch jetzt steht sie wieder alleine da. "Peggy, Steff und ich hatten gute Gespräche wegen der Faneteria. Am Ende musste ich aber feststellen, dass es einfach nicht passt. Deshalb werden wir die Faneteria nicht gemeinsam eröffnen. Aber eines ist sicher: Ich werde Jens‘ Erbe weitertragen. Mit wem auch immer", so die Witwe gegenüber RTL.