Daniela Büchner: Jaa, jetzt redet sie über ihre neue Liebe!

Wie Danni nun berichtet, könnte sie sich gut vorstellen, wieder einen neuen Mann kennen zu lernen. So erklärt sie gegenüber "RTL": "Ich bin 42, ich möchte nicht mein Leben lang alleine bleiben. Es ist mittlerweile schon so, ich erwische mich dabei, wie ich denke: 'Okay, ich könnte es mir vielleicht vorstellen, irgendwann mal wieder nett mit jemandem essen zu gehen, oder daten!'" Wow! Was für wundervolle Neuigkeiten! Ob uns Danni wohl in diesem Jahr noch mit einem neuen Mann an ihrer Seite überraschen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!