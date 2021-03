Daniela Büchner: Jetzt geht es um Jens' Erbe

Daniela jedenfalls fühlte sich vor den Kopf gestoßen und zog einen konsequenten Schlussstrich. Da besagter Nachmieter nicht bereit ist, das Inventar zu übernehmen, blieb ihr nichts anderes übrig, als schweren Herzens eigenhändig das Restaurant auszuräumen, inklusive zahlloser Erinnerungen. Zum Glück stand ihr Sohn Volkan dabei tatkräftig zur Seite, und auch Ennesto Monté weilt trotz vergangener Streitereien und kurzzeitiger Trennung gerade wieder auf der Insel – und unterstützt Danni beim aufwühlenden Abnabelungsprozess. "Sie hat viel geweint", verrät er. "Ich verstehe, dass ihr das alles viel bedeutet hat und sie nun vor einem großen Schritt steht." Er weiß aber auch, wie er helfen kann: "Meine Stärke ist es, Menschen auf andere Gedanken zu bringen. Außerdem versuche ich, immer das Positive zu sehen." Vielleicht könnte ja auch ein gemeinsames Projekt dazu beitragen, dass Danni ihr Lächeln wiederfindet. Womöglich sogar ein neues Lokal? Schließlich hatte Ennesto schon mal angekündigt, notfalls bei Danni als Kellner einzuspringen. Warum also nicht im eigenen Laden, wo er als Schlagersänger auch noch ein zusätzlicher Party-Besuchermagnet wäre. "Wir haben noch nicht darüber gesprochen, ob Danni ihren Job als Bar-Wirtin weiter verfolgen will. Das wäre gerade unpassend. Aber wer weiß, was kommt", gibt er sich geheimnisvoll. "Danni hat immer eine Überraschung in petto." Man darf also gespannt sein, wohin der Weg in eine neue Zukunft die Büchner-Witwe führen wird …