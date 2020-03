Daniela Büchner: Jetzt kommt die ganze Wahrheit ans Licht!

Reddit this

Wow! Was für intime Worte von Daniela Büchner! In einer ehrlichen Beichte schüttet die Power-Frau nun ihr Herz aus...

Diese Worte gehen unter die Haut! Das Daniela Büchner in ihrem Leben schon eine Reihe von harten Schicksalsschlägen verkraften musste, ist definitiv nichts Neues. Mit einer ihrer jüngsten Aussagen sorgt sie nun bei ihren Fans jedoch für besonders viel Emotionen...

Danni Büchner: Alles aus! Bittere Pille nach dem Dschungelcamp

Daniela Büchner schüttet ihr Herz aus

In der TVNow-Doku "Fallen und Aufstehen - Das Schicksal der Danni Büchner" gibt nun eine Reihe von Infos preis, die definitiv unter die Haut gehen. So spricht Danni nun ganz unverblümt über ihre erste Ehe mit ihrem Ex-Mann Yilmaz Karabas, den sie als 15-Jährige kennenlernte: "Meine Familie war schockiert, als ich gesagt habe, ich heirate in der Türkei. Weil alle Nein gesagt haben, habe ich es gemacht." Damals dachte Danni, dass ihr Glück für die Ewigkeit hält, doch das Schicksal machte ihr einen Strich durch die Rechnung...

Danni durchlebte schwere Zeiten

Wie Daniela weiter erzählt, verstarb Yilmaz im Alter von 34 Jahren an einem Herzinfarkt. Wie furchtbar! Doch Danni ließ sich wie gewohnt nicht unterkriegen und probiert die schönen Erinnerungen im Vordergrund zu behalten: "Er war ein ganz toller Mensch. Ich werde immer gut über ihn reden. Auch aus Respekt vor meinen Kindern." Aus der Ehe mit Yilmaz gehen ihre drei Kinder Joelina, Volkan und Jada hervor. Ob uns Danni in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr emotionalen Beichten dieser Art überraschen wird? Wir können definitiv gespannt sein...

