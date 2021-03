Daniela Büchner: Jetzt kommt die ganze Wahrheit über Ennesto ans Licht

Wie Daniela Büchner jetzt verrät, fällt es ihr ganz schön schwer, ihr Fan-Kaffee für immer dich zu machen. Gegenüber "Prominent" verrät sie: "Also da kommen mir auch die Tränen, weil das halt etwas ist, was wir uns aufgebaut haben. Das war Jens sein Lebenstraum. Trotzdem hat es sich so ergeben, dass ich das aufgeben musste. (...) Das Problem waren tatsächlich unüberbrückbare Differenzen mit dem Vermieter, der mir auch nicht entgegengekommen ist. Und ich habe einfach gemerkt, ich brauche komplett in allem einen Neuanfang. Ich habe versucht, in alten Schuhen weiterzulaufen nach Jens seinem Tod, aber, ja, ich musste mich irgendwie befreien." Wow! Ehrliche Worte, die einen tiefen Einblick in das Innerste von Danni geben. Doch steht ihr Ennesto in dieser schweren Zeit zur Seite? Schließlich machten in den letzten Wochen immer wieder Gerüchte die Runde, dass die beiden Liebes-Stress haben sollen...