Daniela Büchner: Arzt-Schock! Große Sorge um den TV-Star

Reddit this

Was ist nur mit Daniela Büchner los? In ihrer Instagram-Story beunruhigt sie ihre Fans.

hat es momentan nicht leicht. Bis vor kurzem herrschte auf Mallorca wegen der Ausbreitung des Coronavirus Ausgangssperre. Die alleinerziehende Mutter musste sich nicht nur Tag und Nacht um ihre Kinder kümmern, sondern auch wichtige Einnahmen fielen weg. Doch damit nicht genug...

Daniela Büchner: Baby-Überraschung! Sie zeigt ihre riesige Kugel

Daniela Büchner musste zum Arzt

Danni scheint es momentan gar nicht gut zu gehen. In ihrer -Story zeigte sie sich im Wartezimmer eines Arztes. "Nervös", schrieb sie dazu. Wenig später hielt sich die Witwe von ein Kühlpack an die Wange. Ohje! Was genau Danni hatte, verriet sie nicht.

Daniela Büchner hat Schmerzen Foto: Instagram/ dannibuechner

Doch heute gibt sie Entwarnung. "Guten Morgen ihr Lieben, mir geht es schon wieder etwas besser. Ich mag halt absolut keine Zahnarztbesuche und gestern musste ich ganze zwei Stunden dort verbringen." Lässt sich nur hoffen, dass die Schmerzen bald komplett weggehen...

Nach Jens' Tod kam es zu einem schlimmen Streit um sein Erbe. Was genau passiert ist, erfahrt ihr im Video: