Daniela Büchner: Krasse Typveränderung! Das ist der WAHRE Grund dafür!

Die Verflossenen des umtriebigen Schlagersängers waren nämlich alle übertrieben sexy, was Daniela nicht entgangen sein dürfte. Eine von Ennestos Ex, Anastasiya Avilova (32), war sogar mit ihr im Dschungel, und neben der jungen Vorgängerin sah Danni doch etwas alt aus. Macht ihr das emotional zu schaffen? "Ennestos bisheriges Beuteschema setzt mich nicht unter Druck", betont sie selbstbewusst. "Sicher waren sie jünger und dünner. Aber das ist nicht alles. Ennesto schätzt andere Dinge an mir; sonst wäre er ja noch mit seinen Verflossenen zusammen und nicht mit mir." Und was sagt Ennesto zur optischen Wandlung seiner Herzdame? "Ich habe das gar nicht bewusst wahrgenommen", versichert er. "Danni ist eine tolle, temperamentvolle Frau. Ich finde sie sehr schön, und dieses Gefühl will ich ihr auch immer vermitteln. Wer Danni nicht sexy findet, der sollte sie mal so kennenlernen wie ich." Böse Zungen, die an der Aufrichtigkeit ihre Gefühle zweifeln, sind den Turteltauben egal: "Wir schauen auf uns und nicht auf die, die auf uns schauen", stellt Ennesto klar. "Wir sind happy, alles andere ist doch egal." Und Glück wirkt ja bekanntlich wie ein Jungbrunnen…