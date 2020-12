Dschungelcamp 2021: Enthüllt! Sind diese Kandidaten dabei?

Vor sieben Jahren zog Claudia Effenberg bei "Promi Big Brother" in den Container, nun ist die erfahrene Reality-TV-Darstellerin im Gespräch für ein Comeback im Dschungelcamp. Die deutsche TV-Landschaft kennt die 55-Jährige wie ihre Westentasche. Längst hat Claudia Effenberg bewiesen, dass sie weit mehr ist als nur die Ex von Steffan Effenberg! RTL riss sich schon 2015 um die Teilnahme des Ex-Models, wird es diesmal klappen?