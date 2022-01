Daniela Büchner: Mega-Ärger nach dem Liebes-Outing! Jetzt kracht es gewaltig

Daniela schlägt zurück

Die Kritik will Daniela sich natürlich nicht gefallen lassen. In einer sarkastischen Instagram-Nachricht wendet sie sich nun an ihre Hater. Zunächst bedankt sie sich bei den Menschen, die meinen, ihre "Zukunft voraussehen" zu können. "Vielen Dank dafür, dass ihr wisst, wie lange etwas bei mir hält. Dass ihr wisst, wie mein Leben enden wird", feuert sie. "Mega, ich habe da immer schon drauf gewartet. Sehr cool. Da brauche ich wenigstens kein Geld mehr für irgendwelche Kartenleger oder sonst was zahlen. Macht weiter so und ich hoffe, das was ihr mir wünscht, bekommt ihr auch. Doppelt sogar!"

Auweia! Es wird bestimmt nicht das letzte Mal sein, dass die Fans sich in Danielas Leben einmischen. Doch die 43-Jährige weiß mittlerweile, wie sie mit den Hassnachrichten umgehen kann...