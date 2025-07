Daniela Büchner: Nach Mega-Zoff ihrer Töchter! Sie gibt ein exklusives Update

Und Joelina ist ja nicht aus der Welt. Die Familie sieht sich so oft, wie es geht. Die Flugbegleiterin war bereits wieder auf Mallorca und Danni hat auch ihre Tochter schon in Hamburg besucht. "Ich glaube, Joelina hatte bislang noch gar kein echtes Heimweh. Sie hat sich dort super eingelebt und hat auch schon Freunde gefunden. Sie hat dort viel zu tun - dann vermisst man die alte Heimat auch nicht so sehr", verrät die stolze Mama. Ob sie sich vorstellen kann, dass Joelina irgendwann wieder zurück auf die Insel kommt? "Ob sie komplett wieder nach Mallorca ziehen wird, steht in den Sternen. Auf der einen Seite ist das ja ihre Heimat. Aber auf der anderen Seite hat sie nun die Chance, die ganze Welt zu bereisen und in dem Alter will man ja auch mal raus aus der Komfortzone. Das ist schon richtig so. Und Joelina weiß, dass sie bei uns immer von ganzem Herzen willkommen ist.“