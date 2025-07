Daniela Büchner: Verliebt? "Ich bin bereit für einen schönen Sommer"

InTouch Online: Die neue Staffel "Diese Büchners" startet. Was erwartet die Zuschauer?



Daniela Büchner: "Die Zuschauer dürfen sich auf jede Menge Trubel, Emotionen und ganz, ganz viel Familienalltag freuen – inklusive Umzugsstress. Eben genau das, was man von den Büchners kennt."



Was war denn dein persönliches Highlight der Staffel?



"Mein persönliches Highlight war definitiv der Kurzurlaub mit meinen Kindern in der Türkei. Es war besonders, weil ich dort gleichzeitig auch Erinnerungen an die Vergangenheit aufleben lassen konnte."



Und was war für dich der emotionalste Moment der Staffel?



"Der emotionalste Moment war für mich, als wir in der Wohnung des Vaters meiner großen Kinder waren – an dem Ort, an dem er gestorben ist. Und gleichzeitig mit allen Kindern gemeinsam Urlaub zu machen und zu sehen, wie sehr sie sich gefreut haben, das war sehr bewegend."