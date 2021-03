Daniela Büchner nach Trennung von Ennesto: Jetzt spricht sie Klartext

Aktuell muss Daniela Büchner erneut viel Stärke beweisen. So schloss sie nicht nur für immer die "Faneteria", auch mit Ennesto soll es gerade gar nicht gut laufen. So soll Danis Lover erst kürzlich Hals über Kopf von der Baleareninsel abgereist sein. Doch während sich Daniela nach dem Abschied von Ennesto anfänglich in Schweigen hüllte, wendet sie sich nun erstmals an ihre Fans und gibt einen intimen Einblick in ihr Innerstes. In ihrer "Instagram"-Story erklärt sie über ihren aktuellen Gefühlszustand: "Ich denke, jede Frau hat das schon mal erlebt." Sie ergänzt: "Ich lese einfach ein paar Bücher mehr oder schau mir ein paar Schnulzenfilme mehr an und damit ist auch alles gesagt." Doch damit nicht genug...