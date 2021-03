Daniela Büchner: Öffentliche Demütigung - Jetzt treibt Ennesto Monté es auf die Spitze

Ennesto provoziert Daniela

Jetzt treibt der 46-Jährige es allerdings auf die Spitze. In seiner Instagram-Story provoziert er Danni mit einem eindeutigen Angebot an seine weiblichen Fans! "Weil mir während dem Lockdown langweilig ist, besuche ich meine weiblichen Follower. Heute Mittag war Pasulj dran. Wenn Sie auch gut kochen können, schreiben Sie mir bitte. Und zack, vielleicht stehe ich vor der Tür", schreibt er augenzwinkernd und postet dazu ein Foto von seinem serbischen Bohneneintopf.

In ihrer Instagram-Story stellt Daniela immer wieder klar, dass sie ihre Beziehungsprobleme nicht öffentlich besprechen will. Ob sie sich also zu dieser offensichtlichen Provokation äußern wird? Fraglich! Eines steht jedoch fest: Das letzte Wort ist in dieser Liebes-Schlammschlacht bestimmt noch nicht gesprochen!

