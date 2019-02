Daniela Büchner: Sie bricht endlich ihr Schweigen

Reddit this

Der Schock über den Tod von sitzt immer noch tief. Der Kult-Auswanderer starb völlig überraschend am 17. November an den Folgen von Lungenkrebs. Seine Familie ist immer noch in großer Trauer...

Danni Büchner: Neue Frisur nach dem Tod von Jens

Daniela Büchner: Berührende Videobotschaft

Aber obwohl die Trauer bei und ihren Kids noch immer groß ist, schauen sie nach vorne. In einer Videobotschaft verrät sie jetzt, wie es ihnen geht.

In dem kurzen Clip, der "Vip.de" vorliegt, bedankt sie sich zunächst für die vielen lieben Nachrichten von ihren Fans. Sie geben ihr viel Kraft. "Wir haben uns ein bisschen erholt, aber trotzdem ist es alles noch sehr neu und wir müssen schauen, wie es weitergeht", erklärt sie weiter.

Daniela Büchner wirkt immer noch sehr traurig

Doch so stark sich Daniela auch vor der Kamera präsentiert. Man sieht ihr an, dass ihr Herz noch immer einen großen Riss hat. Aber sie weiß auch, dass sie für ihre Kinder strak bleiben muss.