Daniela Büchner: Streit ums Geld! Sie hat die Nase endgültig voll

Bei "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden" ist ordentlich was los. Es knallt ordentlich! Es wirf gestritten, gekämpft und gemeckert. Nach zwei Wochen im Camp liegen die Nerven blank. Die Kandidaten sind übermüdet, hungrig und gestresst. Da kann es natürlich schon mal vorkommen, dass man schneller gereizt ist. Besonders Daniela Büchner (46) stößt in Südafrika an ihre Grenzen, als Eric Stehfest (35) behauptet, sie würde ein Luxusleben führen.