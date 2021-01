Daniela Büchner: Trauriges Geständnis von der TV-Auswanderin!

Das Thema will Danni momentan einfach nicht aus dem Kopf gehen. "Wann ist man glücklich? Keine Ahnung, wenn man Größe 34 trägt? Also in meinem Fall trage ich eine 40. Bin ich glücklicher, wenn ich Größe 34 trage? Bin ich glücklicher, wenn mein Busen größer ist?", fragt sich die Witwe von Ballermann-Star Jens. Ihr Rat an die Fans: "Ich glaube, glücklicher sind wir alle, wenn wir geliebt werden, wenn wir gute Menschen um uns herum haben." Wahre Worte. liebe Danni!

