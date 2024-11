Daniela Büchner: Trennung bei Tochter Jada? Sie spricht Klartext

Bei Instagram bekommt die Stieftochter des verstorbenen Jens Büchner immer wieder die Frage, ob die beiden sich getrennt haben. Darauf hat sie nun endlich reagiert. "So viele haben mir diese Frage gestellt ... Obviously Leute ... nur weil man vielleicht weniger postet, heißt es nicht direkt was Schlechtes!" Und sie bestätigt zusätzlich: "Jaaaa alles gut!"

Die Fans können also beruhigt sein. Jada schwebt immer noch auf Wolke Sieben. Dabei ist die Sorge der Follower gar nicht so unbegründet. Denn als die Auswanderin ihren ersten Liebeskummer hatte, ging es ihr wirklich schlecht! "Mein erster Liebeskummer war total schei***. Ich kannte meinen Wert nicht und war immer total abhängig. Dadurch hat es sehr lange gedauert, darüber hinwegzukommen und überhaupt Vertrauen zu zeigen", verriet sie vor zwei Jahren ganz offen. Dieses Gefühl bleibt ihr aktuell zum Glück erspart! Und nicht nur das! Sie hat in den letzten Jahren auch gelernt, dass sie keinen Partner braucht, um glücklich zu sein. Sie kennt ihren Wert und ist mit sich im Reinen. "Mir wurde gezeigt, dass ich alleine auch glücklich sein kann und vor allem niemanden dazu brauche."

