Daniela Büchner & Andrej Mangold: Damit hat niemand gerechnet

Sie hatte sich stundenlang aufgehübscht und extra in ein nagelneues, ziemlich gewagtes Kleid geworfen: Für die Opening-Party von Andrej Mangolds neuem Laden "Hello the Club" in Palma fuhr Daniela mit ihrer Tochter Joelina (23) quer über die Insel, posierte auch kurz auf dem roten Teppich für die Fotografen.

Was Danni allerdings verdrängt hatte: Weder sie noch Tochter Joelina, weder ihr Begleiter Sam Dylan noch eine weitere Freundin standen auf der VIP-Gästeliste. Ein bisschen peinlich für Büchner, denn darauf standen neben diversen Influencern und Sportlern viel Halbprominenz und Dating-Format-Kandidaten. Und so nahm das Danni-Drama seinen Lauf: Sie wurde als "Normalo"-Gast mit einem (!) Freigetränk abgespeist. Was für eine Demütigung… Stellt sich die Frage: War sie etwa gar nicht erwünscht?