Andrej Mangold: Bittere Klatsche von Sam Dylan nach Club-Eröffnung

Am Wochenende war es endlich soweit - Ex-Bachelor Andrej Mangold öffnete die Türen zu seinem neuen Nachtclub auf Mallorca. Am Ballermann feierte der ehemalige Rosenverteiler nun mit seinem eigenen Club "Hello the Club" Premiere und wenn Andrej einlädt, dann kommen sie alle! Eine Vielzahl von Promi-Gästen ließ sich dieses Event natürlich nicht nehmen, darunter auch "Prince Charming"-Star Sam Dylan. Doch ihm schien der Abend dann doch nicht so gut gefallen zu haben, wie er nun offen berichtet...